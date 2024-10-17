"Daha büyük deprem olur mu?"

Malatya'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bu bölgede daha büyük bir deprem beklenmediğini belirten deprem uzmanları, yıkıcı deprem tehlikesi olan bölgeleri açıkladı

Malatya'da dün meydana gelen depremin ardından NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Jeolog Profesör Okan Tüysüz, "Büyük deprem olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu depremin olduğu yer için kişisel olarak benim daha büyük deprem beklentim yok. 2020 Elazığ depremi, arkasından 6 Şubat depremleriyle buradaki fayların stresinin büyük ölçüde boşaldığını bekliyoruz.

Daha büyük deprem değil, arkasından gelecek artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerekir. 5,9 büyüklüğündeki depremin 5'e varacak artçılarının olması olağandır. Bu depremde hasar görmüş yapılardan uzak durulması gerekir.

YIKICI DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER

6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra Doğu ve Orta Anadolu bölgesinin sıkıştığını ve bu bölgede önemli stres değişikliği olduğunu hep söylüyoruz. Bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Bazı alanlarda biraz daha fazla dikkatli olunması gerekiyor.

Bingöl, Çelikhan-Elazığ arası kesim gibi bazı bölgelerde bu tür depremlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz 6 Şubat depremleri sonrasında.

Doğu Anadolu'da riskli gördüğümüz kesimi Bingöl çevresi. Bingöl kuzeyinde Yedisu segmenti dediğimiz ve 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan bölge var. Erzincan ovasının doğusu ile Bingöl arasında kalan kesimde yer alıyor. Burası riskli bölge.

Bir diğeri Palu-Bingöl bölgesi. Burada da uzun yıllardır deprem olmamış ve aktif fayların olduğu bir bölge.

Bunun dışında Güneydoğu Anadolu fayı dediğimiz Hatay'dan başlayıp Hakkari'ye kadar uzanan bölge. Bu bölgelerde de zaman zaman 6 ve üstüne varan depremlerin olması olağan."

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: ENDİŞE YOK

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Naci Görür açıklamasında, "Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı.

Muhtemelen bugün (dün) olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok.

