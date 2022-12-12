Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil Togg'un fabrika açılışına katılmamasını eleştirdi. Erdoğan, ''Açılışa gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum. Gel bir şeyler görürsün, kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni''nde konuştu.

''SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YÜKSELMİŞTİR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5-10 yıl öncesine kadar ülkenin, esamesinin dahi okunmadığı pek çok alanda, bugün Türk şirketlerinin referans alınan, örnek gösterilen, adımlarının yakından takip edilen konuma ulaştığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:



"Özellikle savunma sanayiinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne yükselmiştir. Ödül tebliğ edilecek firmalarımızın da katkısıyla bu alanda 20 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayii, ana ve alt yüklenicileri, KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının, üniversitelerin geliştirdiği özgün ürünlerin ve ihracatıyla ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline dönüşmüştür. Bundan 20 yıl önce savunma sanayiinde faaliyet gösteren firma sayımız 56 iken bugün aynı alanda 1600'den fazla firmamız bulunuyor. Göreve geldiğimizde 62 savunma projesi yürütülürken yarısı son 6-7 yılda başlatılanlar olmak üzere bugün bu sayı 757'yi geçti. Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum."



Savunma ürünlerinde bile yabancılara muhtaç olan ülkeyi NATO müttefiklerine ileri teknolojili ürünler satan bir ülke haline getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İnsansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Tüm bunları da öyle birilerinin destekleriyle değil, gizli açık ambargolara tehditlere, şantajlara, baskılara rağmen başardık. Bundan sadece 20 yıl önce yüzde 70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz bir alanda, kamu-özel, hep beraber sabırla çalışarak, üreterek, zorluklar karşısında pes etmeyerek hamdolsun tabloyu tamamen tersine çevirdik" diye konuştu.

''YURT İÇİ PETROL ÜRETİMİMİZİ, ÖNÜMÜZDEKİ YIL GÜNLÜK 100 BİN VARİLE ÇIKARTMAYI PLANLIYORUZ''



Erdoğan, enerjide kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerinde Karadeniz'de keşfettikleri 540 milyar metreküplük doğalgazda yeni bir dönemi başlattıklarına işaret ederek, "Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğalgaz arama faaliyetlerimizi kendimiz yürütebiliyoruz. Karadeniz gazını, milli sistemimize dahil etme çalışmalarımız sürerken, son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz" bilgisini verdi.

"DEVRİM OTOMOBİLLERİNİ ENGELLEYENLERE CEVABIMIZI GEMLİK'TEN DEVRİN OTOMOBİLİYLE VERDİK"

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ile milletin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99'uncu yılına bir armağan olarak Togg'un Gemlik'teki en son teknolojiye sahip üretim üssünü hizmete açtık. Üretim ekibinin 'akıllı cihaz' diye tarif ettiği Togg'un testleri şu anda devam ediyor. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak Togg'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Bundan 60 sene önce algı üzerine kurulu propagandalarla Devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten devrin otomobiliyle verdik.

''HAMBURGER BURADA ÇOK AMA TOGG YOK''

Davet edildiği halde Togg'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden, kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz vizontele muhalefetini ise kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün, bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine, geçmişi şaibeli, ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz. İşte bizim bilgelerimiz burada. Bu gençlik ithal değil, yerli ve milli."



"SALGIN KRİZİNİ, GÜÇLÜ SAĞLIK VE ÜRETİM ALTYAPISI SAYESİNDE EN AZ HASARLA ATLATTIK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir kısmını salgın döneminde hayata geçirdikleri yatırımları, 2002'den beri ülkeye kazandırdıkları muhkem altyapının meyveleri olarak sunduklarını ifade etti.



Türkiye'nin, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı derinden sarsan salgın krizini, güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde en az hasarla atlattığına dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:



"İşte o dönemde, sadece 45 gün içinde Yeşilköy'de ve Anadolu Yakası'nda iki şehir hastanesini, altyapısıyla ultrasonografi, tomografi, MR, bütün bunlarla beraber 1006 yataklı odalı Yeşilköy'de, bir diğeri de Anadolu Yakası'nda. 45 günde bunları bitiren bir iradeyiz biz. Dünya bunlara hayran kaldı. Şu anda uçağıyla Yeşilköy'e inip, 5 dakikada hemen şehir hastanesine geçilen bir irade, biz bunu kurduk. İstedik ki yurt dışından hastalar mı gelecek, buyursunlar gelsinler. Ve dünyada bunlar pek yok. Geçen yine söyledim, eskiden cebinde doları olanlar Cleveland'a gidiyordu. Şimdi diyoruz ki, cebinde Türk lirası olan buyursun, hastanelerimiz açık."



''255 MİLYAR DOLARLIK YIL SONU HEDEFİMİZE YAKLAŞIYORUZ"



Erdoğan, kısıtlamalar dolayısıyla insanların haftalarca evden dışarı çıkamadığı, Batılı ülkelerde market raflarının günlerce boş kaldığı, bırakın sokaktaki vatandaşı sağlık çalışanlarının bile maskeye ulaşamadığı, tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle birçok yerde üretimin durma noktasına geldiği, dünyanın daha önce hiç görmediği sahnelerin yaşandığı o sancılı, sıkıntılı günlerde Türkiye olarak ekonomide kontak kapatmadıklarının altını çizdi.



Batılı ülkeler bile kamu yatırımlarına ara verirken, kendilerinin mega projeler dahil yatırımlara yenilerini eklemeye sürdürdüklerinden bahseden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şirketlerimizi üretime, ticarete, istihdama devam etmeleri noktasında hem teşvik ettik hem de kendilerine gereken her türlü desteği sağladık. Zor günlerinde devletimizin desteğini yanında hisseden firmalarımız da çalışarak, üreterek, yeni pazarlar bularak, yeni ürünler geliştirerek, krizi fırsata çevirme yolunda gerçekten takdire şayan bir başarı yakaladılar. İhracat rakamlarından büyüme ve istihdam oranlarına birçok temel veride bunun müspet yansımalarını gördük, görüyoruz. Salgına rağmen ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11,4'lük büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Bunu da birilerinin iddia ettiği gibi tüketime dayalı değil, üreterek başardık. Bu büyüme oranına ulaşılmasında mal ve hizmet ihracatının katkısı 5,3 puan gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı bir dönemde 2022 yılının ilk üç çeyreğinde ekonomik büyümemiz devam etti. İhracatımız her ay rekor kırarak 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize inşallah yaklaşıyoruz."

ENFLASYON MESAJI



"Avrupası ve Amerikası dahil, tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz" diyen Erdoğan, üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen düşük faiz politikasının enflasyonun üzerindeki olumlu etkilerinin yakında daha çok hissedileceğini belirtti.



Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nasıl geçmişte yaptığımız yatırımların meyvelerini bugün topluyorsak, bugün atacağımız adımların neticelerini de gelecekte göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Maruz kalınan onca saldırıya rağmen elde ettikleri başarıların sırrının mevcutla yetinmeyip sürekli daha iyinin ve daha yeninin peşinde koşmak olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biz başkalarının eksik ve hatalarına değil, her zaman kendimize odaklandık, kendimizle yarıştık, kendimizi geliştirmeye çalıştık. Kim ne derse desin, doğru bildiğimiz yolda yürümekten asla çekinmedik. Meyve veren ağacı taşlamayı hatta mümkünse kökünü kurutmayı amaçlayan zihniyet attığımız tüm bu adımlarda karşımızda yer aldı. 'Yapamazsınız' dediler, 'Başaramazsınız' dediler. Yatırımlara çamur atmak için akla hayale gelmedik yollara başvurdular. Gün oldu bizi hayalcilikle, bizi macera peşinde koşmakla suçladılar. Gün oldu yabancı büyükelçilere mektuplar yazarak, iş adamlarını tehdit ederek, Türkiye'yi karalayarak vizyon projelerimizi engellemek istediler. Ülkenin şahlanışına ket vurmak için sokak olaylarına ve hatta teröre destek vermek dahil her türlü yolu denediler. Ama biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik, hiçbirine boyun eğmedik."



Erdoğan, üretim zenginliği, kalite altyapısı, insan kaynağı, dünyanın her yerine ihracat imkanı gibi pek çok avantaja sahip olduklarını belirterek, "Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde ülkemizin takip ettiği dengeli, hakkaniyetli ve barışçıl politikalar da Türkiye'ye yönelik ilgiyi artırmıştır. Gıda ve enerji krizinin herkesi etkilediği bir dönemde Allah'a hamdolsun biz daha rahat bir konumdayız. Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif adres arayışlarında Türkiye'nin ismi daha fazla telaffuz ediliyor. Tüm bu avantajları ancak yeni pazarlara açılarak, yeni müşteriler bularak, ihraç sepetimizdeki katma değerli ürünlerin sayısını daha da çoğaltarak fırsata çevirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



İhracatçılara da seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Sizlerden tıpkı bir akıncı gibi Türkiye'nin ihracat bayrağını yeni yerlere ulaştırmanızı, 'Kızıl Elma' yolunda hep daha ileriye yürümenizi bekliyorum. Rabb'im yolunuzu, yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bugüne kadar yatırımlarıyla üretimleriyle istihdamlarıyla ihracatlarıyla araştırma geliştirme faaliyetleriyle büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek veren siz kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm firmalarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."