Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Kabülde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Paşinyan'a, kendi imzasını taşıyan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı hediye etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

- İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulüne ilişkin açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

Erdoğan'ın, görüşmede Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini kaydettiği belirtildi.

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını aktararak, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini dile getirdiği ifade edildi.