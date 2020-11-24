Kıbrıs sorunu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu "“Kıbrıs’ta yarım asrı aşkın süredir devam eden çözümsüzlüğün sebebi Rum tarafının uzlaşmaz ve çarpık zihniyetidir. Bu zihniyet Kıbrıs Türklerini eşit ortak değil, azınlık olarak görmekte, ne iktidarı ne de adanın doğal kaynaklarını paylaşmak istemektedir"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye’nin, kendi kıyılarına hapsedilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin parçası olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşması mümkün değildir.” dedi. Kıbrıs sorunu konusunda da değerendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta artık iki devletli çözüm modelinin konuşulması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı 2021 bütçesinin sunumunu yapan.Çavuşoğlu, Türkiye’nin bölgesinde yaşanan gelişmelerin, sahada ve masada girişimci bir diplomasi anlayışı gerektirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin parçası olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşması mümkün değildir”dedi.

Bölgede Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atılan tek taraflı adımlar karşısında Türkiye’nin tepkisini beyan edip, diyalog çağrısında bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Ancak bu çağrılarımız karşısında hep dışlayıcı ve provokatif adımlar gördük. Bunun üzerine, diyalog kapısını kapatmadan, haklarımızın korunması için sahada inisiyatif aldık. Doğu Akdeniz’de en uzun kıtasal kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye’nin, kendi kıyılarına hapsedilmesini kabullenmemiz mümkün değildir.” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Meis Adası için 40 bin kilometrekare deniz sınırı istediğine dikkati çekerek, Türkiye’nin diyalogdan yana olduğunu ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere yeniden başlamak da dahil sorunları konuşarak çözmek istediğini vurguladı. Ancak Yunanistan’dan halen olumlu bir adım söz konusu olmadığını belirten ÇAvuşoğlu, “ Aksine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte, AB üyeliğini kullanarak avantaj sağlama çabalarına devam ediyorlar. Gerginlik ve tırmanma veya diplomasi, diyalog ve iş birliği. Seçim Yunanistan’ındır. Biz hamdolsun her yoldan gitmeye muktediriz” değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, sunumunda Kıbrıs sorununa da yer verdi. Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ta yarım asrı aşkın süredir devam eden çözümsüzlüğün sebebi Rum tarafının uzlaşmaz ve çarpık zihniyetidir. Bu zihniyet Kıbrıs Türklerini eşit ortak değil, azınlık olarak görmekte, ne iktidarı ne de adanın doğal kaynaklarını paylaşmak istemektedir. Bu nedenle artık federasyon değil, iki devletli çözüm modelinin konuşulması gerekiyor “ dedi.