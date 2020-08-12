banner411
banner69
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
23 0
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
21 0
 
79 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
22 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
31 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
287 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
157 0
banner460

Çorum’da facia

banner476

Çorum'un Bayat ilçesinde dün akşam saatlerinde ahşap bir evde çıkan ve en büyüğü 11 yaşında olan 4'ü çocuk toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği yangının detayları ortaya çıkmaya başladı

Çorum’da facia

 Yangında hayatını kaybeden Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin anneleri Fatma Çırakoğlu İçuz'un Bayat Devlet Hastanesinde hemşire olduğu ve gündüz işe gittiği zamanlarda çocuklarını Çetin ailesinin yanına bıraktığı öğrenildi.

 Bayat ilçesi Yatukcu mahallesinde Ömer Çetin'e ait evde dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar haber vermesi üzerine Bayat ve İskilip belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler alevlerin arasında kalan Ömer Çetin ile Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin evden çıkararak ambulansla hastaneye gönderdi. Ancak 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

  Annesinin işe giderken Çetin ailesine emanet ettiği Yusuf ve Elif İçuz kardeşler yangında hayatını kaybetti.

AİLEYE EMANET EDİLEN İKİ ÇOCUK DA ALEVLERDEN KURTULAMADI

Evin içinde 2 çocuğun daha kaldığının söylenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri Ela Çetin ve Elif İçuz adlı çocukların cansız bedenlerine ulaştı.

 Hayatlarını kaybeden Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin anneleri Fatma Çırakoğlu İçuz’un Bayat Devlet Hastanesinde hemşire olduğu ve gündüz işe gittiği zamanlarda çocuklarını Çetin ailesinin yanına bıraktığı belirtildi.

Foto: SÖZCÜ / Olay yerine gelen Çorum Valisi yetkilerden bilgi aldı.

VALİ YANGIN HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yaşanan facianın ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ilçeye giderek yangın çıkan evde inceleme yaptı. Yangın hakkında bilgi veren Çiftçi, “Yangında 3 ev tamamen kül olmuştur.

Yangında bir yetişkin ve 4 yavrumuz da Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. Yangın ilk önce kümeste başlamış. Daha sonra odunluğa sirayet etmiş, daha sonra da 3 tane evin tamamen yanıp kül olmasına sebebiyet vermiştir.

Yangına 7 itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen güçlükle söndürülebilmiş. Büyük bir facia ortaya çıkmıştır” diyerek ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.