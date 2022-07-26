Çöp evde korku dolu bir yıl

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı

Bursa'da Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde Kamuran Pınar A.’nın kiracı olarak yaşadığı daireye mahkeme kirasını ödemediği gerekçesiyle tahliye kararı verdi.Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı.Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.’ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.’nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi.Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, “Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum” dedi.Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla Çocuğa eziyet suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.Soruşturma sürerken, Cem Muhammet A. Antalyada yaşayan annesi Yasemin A.ya teslim edildi. Bursa’ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya’ya dönerken, yaşadıklarını anlattı.Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirten ve Cem’in pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi.Yasemin A., “Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak” dedi.Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:Antalya’da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa’ya gelerek oğlumu görüyordum.Çok zeki bir çocuktu. Daha 10 aylıkken çatal kullanarak yemek yiyordu. 3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa’ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı.Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa’ya gelemedim. Kardeşimin belirli bir adresi olmadığı için de kendisine ulaşamadım.3 yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok sezi ve akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor.”Kız kardeşi Kamuran Pınar A.nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A.’yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yaptığı araştırma sonrası Kamuran Pınar A.’nın kızı Esra Zeynep A. Bursa’da, Yasemin A.’nın oğlu Cem Muhammet A. ise Antalya’da annesinin yanından alınarak koruma altında tutulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine teslim edildi.Cem Muhammet A. (9), Antalya'da devlet korumasına alındı. Emniyete götürülen Yasemin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Cem Muhammet A., çöp evden kurtarılıp, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi.Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları da kesildi. Cem Muhammet A.’nın, dün Antalya'da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi. Cem Muhammet A.’nın kuruyemiş yerken de fotoğrafları ortaya çıktı.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi’nde tedaviye alınan Muhammet A.’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Genel olarak bir gelişme geriliği olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, genel durumunun orta iyi düzeyde olduğunu söyledi.Bu türden olayların bir daha tekrarlanmaması için ceza yaptırımlarının ağır Özkan, “Ona moral vermek, destek olmak gerekiyor. En önemlisi sevgi, hepimiz sevgi vermeliyiz. Çok güzel ve çok güzel gülümseyen bir çocuk. Bizi mutlu etti. Gülümsemesi olumlu verilerden. Kilosu olması gerekenin çok çok altında. 17 kilogram, 138 cm boyu. Kısa boylu” dedi.Cem Muhammet A.’nın hiç okula gitmediğini ve bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkan, beslenmenin yavaş yavaş ilerletildiğini söyledi.Çocuğa moral ve motivasyonun iyileşmesi için çeşitli hediyeler de verildiğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, “Herhangi bir organ yetmezliği yok. Genel durumu orta iyi. Hiç okula gitmemiş, okuma yazma bilmiyor. Bu duruma çok üzüldüm. Hatta Cem Muhammet A. ‘Burada olmaktan mutluyum’ dedi. Oyuncağa sevindi. Yemek yediğini söyledi. Taze fasulye yemiş, çorba içip yoğurt yemiş. Çok hoşuna gitmiş yemek” diye konuştu.