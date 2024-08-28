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Çocuğa işkence!

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Mardin'de 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen Suriyeli baba ve anne gözaltına alındı. Mahallelinin elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı

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Çocuğa işkence!
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Mardin'in Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Suriyeli H.A.'nın (35) 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.

Önceki akşam saatlerinde bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı. Mahallelinin elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu. Annenin de gözaltına alındığı öğrenildi.

H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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