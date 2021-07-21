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Cizre'de rekor sıcaklık

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Türkiye’nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde bugün cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Cizre'de rekor sıcaklık
Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü  (MGM) verilerine göre Cizre'de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü.
Bu sıcaklık, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.
En yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre'de ölçülmüştü.
Bugün hava sıcaklığının 45 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı.
Vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için kapalı mekanları ve ilçeden geçen Dicle Nehri kenarındaki parkları tercih etti.

Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 6
 
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