Cinayetin soru işaretleri

Narin'in 19 gün sonra cansız bedeninin bulunması ardından cevap bekleyen bazı birçok soru var

Türkiye, "Narin'i kim öldürdü?" sorularının cevabını arıyor. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedeninin bulunması ardından cevap bekleyen bazı sorular daha var.

Narin'in yakınlarına yönelik soru işaretleri yakından incelenirken "Amcanın sildiği söylenen mesajlarda ne vardı?," ve ablanın 7 yıl önceki ölümünün arkasındaki sır perdesi araştırılıyor.

Narin'in cansız bedeni derede çuval içinde bulundu. Cinayetin nerede işlendiği araştırılırken olay sonrası Narin'in bedeninin dereye nasıl taşındığı da tespit edilmeye çalışılıyor. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği amcası Salim Güran'a otomobil ikinci kez incelemeye alındı.

SİLİNEN MESAJLARDA NE VARDI?

Amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajlarının da soruşturmada kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor. Amca, silinen mesajların Narin ile ilgili olmadığını iddia etse de bunun gerçekliği soruşturma sürecinde ortaya çıkacak.

Aramalar sürerken bir terlik bulunmuş ve aile terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti. Ancak bu terliğin Narin'e ait olabileceği öne sürülüyor.

Narin'in anne ve babasının tutuklanan amca Salim Güran'ı tutuklanmasının ardından onu ziyaret ettiği de belirtiliyor.

ENGELLİ ABLANIN 7 YIL ÖNCEKİ ÖLÜMÜ

Dikkat çekici başka bir iddia da Narin'in engelli ablasının 7 yıl önce merdivenden düşerek gerçekleştiği söylenen ölümü.

Narin’in katil zanlılarıyla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, Narin Güran'ın engelli ablasının da daha önce "düştü" denilerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İddialara göre abla Güran, 7 yıl önce merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi ve otopsi yapılmadan defnedildi.

Narin Güran’ın cinayetinin soruşturması kapsamında ablasının mezarının da açılıp, açılmayacağı ise ayrıca merak konusu oldu.