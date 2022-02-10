Çıldır'daki buz festivali için kardan devasa Atatürk heykeli

Doğu Anadolu'da kış turizminin gözdesi Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenlenecek ‘7. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali’ dolayısıyla bölgede kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor. Kardan heykel yapan ekiplerin amacı bölgeye daha çok ziyaretçi çekebilmek

Ardahan ve Kars arasında yer alan, soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan gölde 12 Şubat'ta yapılacak '7. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali' öncesi hazırlıklar sürüyor.

Valilik, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca düzenlenecek festivalde, atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan ve dörtnala at yarışları yapılacak.

Genç bayan ve genç erkekler kategorisinde atletizm yarışları da yapılacak festivalde, buz üzerinde güreş, buz pateni ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.

Festival için bölgeye gelen ziyaretçiler, buz kalınlığı 30 santimetreye ulaşan gölde yakalanan balıklar ile yöreye özgü kaz eti yanı sıra yöresel lezzetlerin de tadına bakabilecek.

Çıldır Belediyesi'ne bağlı ekipler, festival kapsamında yörede dev kardan Atatürk heykeli yapmak için çalışma başlattı.

Çıldır Gölü'nün kıyısındaki tesislerin civarına heykelin yapımı için yaklaşık 70 kamyon kar taşındı.

Kardan Atatürk heykelinin yapımı, uzmanların desteğiyle sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede iglo yapmak için çalışma yürütüyor.

"AMACIMIZ BÖLGEYE DAHA ÇOK İNSAN ÇEKMEK"

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, her şenlik döneminde bir sembolün kardan heykelini yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ise kardan heykelini yapacakları Atatürk'ün dürbün ile şenlik alanını izleyeceğini söyleyen Azizoğlu, "Her şenlikte tanıtmak istediğimiz ve kardan heykelini yaptığımız sembollerimiz çok ilgi görüyor. Amacımız daha çok insanı bölgeye çekmek" dedi.

Heykeli yapan ekibin sorumlusu Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Özen, "Çalışmalarımız bir süre daha devam edecek. Anıtsal olması dolayısıyla biraz yorulsak da eğlenceli oluyor. Ata'mızın şenlik alanını izlemesini gözlemlemek bizim için güzel bir çalışma olacak" şeklinde konuştu.

Özen, heykelin alana gelenlerin dikkatini çektiğini belirterek, şimdiden alana daha çok ziyaretçi geldiğini sözlerine ekledi.