CHP’li Belediye Başkanına gözaltı şoku

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Başsavcılık "Kırmızı bültenle aranan bir PKK terör örgütü üyesi ile defalarca telefonla konuştuğu ve irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı" açıklamasını yaptı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla dün sabah saat 07.00’de Esenyurt'taki evinde gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Özer İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine götürüldü.

Öte yandan Esenyurt Belediyesi'ne de polis baskını yapıldı. Belediye önünde çok sayıda polisin olduğu bildirildi.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınan Özer'in odasında ve belediye binasında arama yapıldı.

Aramalar sırasında Çevik Kuvvet ekipleri belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Binanın da bulunduğu Deniz Geçmiş Caddesi de trafiğe kapatıldı.

Ahmet Özer, Esenyurt’ta 1 milyon nüfusun yüzde 49’unun oyuyla başkan seçilmişti.

BAŞSAVCLILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTLE 14 KEZ GÖRÜŞME YAPILMIŞ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, iş yerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30 Ekim 2024 tarih saat 06.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

GÖZALTIYLA ASIL HEDEF İMAMOĞLU MU?

Esenyurt Belediye Başkan Ahmet Özer'in 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündemdeki yerini korurken SÖZCÜ muhabiri Altan Sancar'dan gözaltına ilişkin "Çok açık ve net olarak İmamoğlu'nu siyaseten ve siyasetten tasviye etme operasyonunun en önemli adımlarından biri olarak görüyorum düşünüyorum." değerlendirmesi geldi. Gözaltılar sonrası "Asıl hedef İmamoğlu mu?" sorusu yanıt ararken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu çaba ana muhalefete ve İstanbul’a itibar suikasti değilse nedir? Daha açık sorayım sizin İstanbullularla derdiniz nedir?" dedi.

ÇELİK: CHP'YE İTİBAR SUİKASTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Çelik, "Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz. Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz" dedi.

SÖZCÜ TV canlı yayınına katılan Çelik, gözaltının siyasi bir nedeni olduğunu ve CHP'ye yapılan bir itibar suikasti olduğunu söyledi.

