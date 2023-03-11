CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirdi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesini ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi deprem bölgesindeki çadırda geçirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasının ardından gerçekleştirdiği Malatya ziyareti sonrası Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gitti.

Kılıçdaroğlu, geceyi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi.

Ardından depremzedelerle birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, kentteki ziyaretlerine başladı.

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

