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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
 

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Gaziantep-Besni Karayolu beyaza büründü


Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - 1

Besni'de ilçeye  bağlı belde ve köylerde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.




Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - 2

Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.


Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - 3

Dolu yağışından dolayı ekinler, ağaç meyveleri zarar gördü.


Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - 4

Dolu yağışından dolayı ise yaklaşık 7’e yakın aracın camları dayanamayarak kırıldı.


Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - 5

Gaziantep- Besni Karayolu Çakırhöyük beldesi mevkiinde beyaza büründü. Yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

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