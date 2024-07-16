Çeşme'de orman yangını: 3 ölü

Türkiye’de Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.
TAHLİYELER BAŞLADI
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.
Yangın kontrol altına alındıktan sonra 3 kişi için kayıp ihbarı verildi.
Yangın başladıktan hemen sonra iki aile alevlerin yaklaştığını gördükten sonra iki gruba ayrılıp yangından kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Bir grup ekipler tarafından alevlerin içerisinden kurtarılırken bir erkek, bir kadın, bir de çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SOMA
Soma'nın Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
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