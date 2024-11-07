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"Cennetin günahsız gülü"

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Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşına "Cennetin günahsız gülü" yazıldı

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"Cennetin günahsız gülü"
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Sivas'ta arazide cesedi bulunan ve çocuk mezarlığında toprağa verilen bebeğin mezar taşına "Cennetin günahsız gülü" yazıldı.
Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Tekke Mezarlığı çocuk bölümüne defnedilen bebeğin kabri başındaki "Melek bebek kimsesiz" yazılı tahtayı sökerek yerine, üzerinde kalp figürü bulunan ve "Cennetin günahsız gülü" yazılı mezar taşını yerleştirdi.
Mezarın üzerine de yapay çim ve çiçek konuldu.
Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
 
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