Cenazede tabuttan gelen ses ortalığı karıştırdı

İstanbul’da 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan ses geldiği fark edildi. Camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'yu kalp masajının ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Bayşu hastanede hayatını kaybetti

İstanbul’da Fatih'in Ayvansaray Mahallesi’nde hayatını kaybeden 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi’nde cenaze namazı kılınacaktı.

Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler geldiğini fark eden cemaat, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri, tabutu açtıklarında Bayşu’nun nabzının attığını fark etti. Kalp masajının ardından Bayşu, hastaneye kaldırdı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"TIKIRTI DUYDUM"

Ayvansaray Mahalle Muhtarı Galip Akçay, cenaze namazına geldiklerini ve Bayşu'nun kının kendisine tabuttan ses geldiğini söylediğini aktardı.

Akçay, Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler." dedi.

“KALP MASAJI YAPTILAR"

"Tabutu musalla taşına koyduk. Tabuttan ses geldiği söylediler." diye konuşan mahalle sakinlerinden Erdoğan Baysal, ambulansı aradıklarını söyledi.

Baysal, "Kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye kaldırdılar." dedi.

