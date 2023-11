Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin afişi yayınlandı

Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin resmi afişi yayınladı. Film, 2024 Ocak ayında vizyona girecek.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını anlatan Cem Karaca’nın Gözyaşları filminden ilk afiş yayınlandı.

Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı merakla beklenen filmin afişinde uluslararası sanatçı Emre Erdem imzası bulunuyor. Çekimleri devam eden film, 2024 Ocak ayında vizyona girecek.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde Fikret Kuşkan, baba Mehmet Karaca'yı, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın ise anne Toto Karaca'yı canlandıracak.

Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi oyuncular rol alıyor.

Filmde Emel Sayın'ı ise Melisa Döngel canlandıracak.

"CEM KARACA BENİM KAHRAMANIM"



Film için uzun süredir şans dersi alan ve bıyıklarını uzatan Hacıoğlu rolüyle ilgili “Cem Karaca benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır hayatımın her alanında yanımda gibi… Çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım… Şarkılarıyla tüm duygularıma eşlik eden muazzam bir ses” diyen İsmail Hacıoğlu; “Aynı mahallede doğdum Cem Baba’yla… Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda… Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba’yı… O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım… Benim için çok şey ifade ediyor. Cem Karaca benim kahramanım” ifadelerini kullanmıştı.