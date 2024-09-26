Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Münevver Karabulut cinayetinin 15 yıl geçti ancak tartışmalar hala sürüyor. "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdiğini duyurdu. NTV canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirme yapan Epözdemir, fethi kabir işleminde hazır bulunma taleplerinin olduğunu, mezar açıldığında DNA örneklerinin alınıp eşleştirme işleminin yapılacağını dile getirdi.

Münevver Karabulut cinayeti kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

"YURT DIŞINA KAÇTI" İDDİALARI

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusuna yanıt aranıyor.

2009 yılında işlenen cinayetin ardından Cem Garipoğlu, 197 gün sonra yakalanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulnumuştu.

O tarihten bu yana olaya intihar süsü verilerek yurt dışına kaçırıldığına yönelik iddialar gündemdeydi.

DAHA ÖNCEKİ TALEP REDDEDİLMİŞTİ

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni gelişmeyi paylaştı.

Garipoğlu'nun mezarının açılarak fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Epözdemir, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un tablebi üzerine hukuki süreci başlatıklarını ifade etti.

Karabulut, daha önce de mezarın açılmasını istemiş ancak bu talebe yargıdan ret cevabı gelmişti.

Talebin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildiğini duyuran Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı." açıklamasında bulundu.

Epözdemir, paylaşımında "Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR NOTU YOK"

Konuya ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Epözdemir, bu süreçte etkili bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirip failin en ağır cezaları aldığını açıkladı.

"2014'te Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine dair haberler çıktı. Süreyya Karabulu'un talebine üzerine fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik." diye konuşan Epözdemir, intihar vakalarında hayatın olağan akışına olağan bir şekilde intihar eden kişinin mutlaka notu bırakacağına dikkat çekti.

BABA NİDA GARİPOĞLU DA MEZARIN AÇILMASINI İSTİYOR

Garipoğlu'nun intiharında böyle bir not olmadığını da ifade eden Epözdemir, sürekli kullandığı antidepresan ve cezaevindeki psikolojik yardım yapan doktorun raporunda herhangi bir intihar eğiliminde olmamasının belirtilmesi şüphe uyandırdığını dile getirdi.

"Aile, geçen yıllar kanepe üzerinde kamu vicdanını rahatsız edecek bir paylaşım yaptı. Bu konuda deliller toplandı. Cumhuriyet Başsavcılığı mezarın açılmasına karar verdi." diye konuşan Epözdemir, Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun da mezarın açılmasını da istediğini açıkladı.

Kabir işleminde orada hazır bulunma talepleri olduğunu da belirten Epözemir, "Orada mezarlık açılacak DNA örnekleri alınacak ve bir eşleştirme işlemi yapılacak." dedi.

Garipoğlu’nun açılmasına karar verilen mezarının son hali ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.



Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.