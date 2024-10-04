İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Kazma işleminin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u 15 yıl önce vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde intihar edip etmediğinin ortaya çıkarılabilmesi için dün mezarı açıldı.

Polis ekipleri, mezar çevresini bariyerlerle çevirdi ve yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından ceset, mezardan çıkarıldı ve tabuta konuldu.

Garipoğlu’nun cesedinden kemik örnekleri alındı. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

Karabulut'un avukatı açılan mezardan kefen bezi çıkmadığını açıkladı.

Karabulut'un avukatı "Mezar 2 katlıydı. İlk kat boştu. Alt tarafta kemikler kefensiz bir şekilde duruyordu. Ceset bütünlük göstermiyordu” dedi.

Münevver Karabulut , 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti.