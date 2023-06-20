Çelik: "Kıbrıs Türküne azınlık muamelesi yapan hiçbir yaklaşım kabul görmeyecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir şekilde Kıbrıs Türküne azınlık muamelesi yapan hiçbir yaklaşım Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul görmeyecektir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

NATO üyesi ABD'nin, YPG ve PYD'ye, NATO üyesi Fransa'nın çimento firması Lafarge'nin DEAŞ ve PKK'ya verdiği desteğin açığa çıkmasının diğer NATO üyeleri açısından tehdit teşkil eden bir tablo ortaya çıkardığını belirten Çelik, Türkiye'nin milli güvenliğini güçlendirmesi bakımından elde etmesi gereken savunma araçlarına dönük ortaya konulan birtakım ambargoların ise ortak güvenliğe zarar vermekten başka bir sonucunun olmayacağına işaret etti.

"Birileri Türkiye'nin savunma ihtiyaçları için gerekli gördüğü, milli egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için gerekli gördüğü birtakım savunma araçlarını vermekten imtina ediyorsa Türkiye'ye örtülü ya da açık ambargo uygulamaya kalkıyorsa o zaman Türkiye'nin bu ihtiyaçlarını gidermek için alternatif arayışına girmesini de herhangi şekilde eleştirmemelidir." ifadesini kullanan Çelik, "Biz bunları NATO üyeleriyle ortak güvenliğimizin ihtiyaçları ve vizyonu çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz ama buna müsaade edilmiyorsa da Türkiye egemen bir devlettir her halükarda kendi güvenliğini sağlayacak kudret ve kabiliyete sahiptir. O aşamaya gelindiğinde de kimsenin itiraz etmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Ömer Çelik, temmuzdaki NATO zirvesinde bu konunun gündeme geleceğini, bundan sonra bir müzakerenin ortaya çıkabilmesi için KKTC'nin egemenliğinin ve eşitliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Çelik, "Herhangi bir şekilde Kıbrıs Türküne azınlık muamelesi yapan hiçbir yaklaşım Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul görmeyecektir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye ve Mısır arasında yürüyen normalleşme son derece güçlü vizyonla ilerliyor"

Çelik, Suriye'de yürütülen normalleşme konusunda bu ay içinde Astana'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla toplantı yapılacağını söyledi.

Siyasi süreci desteklemeye devam ettiklerini aktaran Çelik, Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzeltilmesi için 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenen toplantıda yol haritası hazırlandığını, bu sürecin de aşamalı şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Ömer Çelik, Türkiye ve Mısır arasında yürüyen normalleşmenin de son derece güçlü vizyonla ilerlediğini, yakın zamanda devlet başkanlarının bir araya geleceğini belirtti.

Fransız Parlamentosu'nun yayımladığı "Yabancı Güçlerin Siyasi, Ekonomik, Mali Müdahaleleri" başlıklı raporda Türkiye'nin de hedef alındığını belirten Çelik, bu raporu kaleme alanların düşmanca müdahaleler olarak Türkiye etiketlemesinin büyük bir basiretsizlik olduğunu söyledi.