Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 15 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin "Büyük yangınların hepsini söndürdük" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada "28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları’nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk." dedi.