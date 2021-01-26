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Bursa'da sanayi sitesinde hortum vurdu

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.

Bursa'da sanayi sitesinde hortum vurdu
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Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesinde şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 iş yerinin çatısı uçtu.
Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü - 2
O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü - 3
Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı.
Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü - 4
Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu.
Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü - 5
Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı saçından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü - 6
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