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Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde oluşan hortum, paniğe neden oldu. Evinin önünde oturan bir kişiyi birkaç metre havalandıran hortum, birçok eve de zarar verdi.

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Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu

 

 Yeşilova'nın batı kısmında dün saat 18.30 sıralarında başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısındaki Kayadibi Mahallesi’ne ulaştı.


Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu - 2

Hortum, çobanlık yapan Zekeriya Kılınç'ın ağılının ve evinin çatısını uçurdu.


Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu - 3

Kılınç'ın komşusu Tuncer Şakar'ın 15 dönümlük ceviz bahçesine de zarar veren hortum, ardından Oktay Özcan'ın evinin çatısını uçurdu.


 
Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu - 4

Hortum ayrıca evinin önünde oturan Özcan'ı da birkaç metre havalandırıp, savurdu. Özcan'ın yan komşusunun evine de zarar veren hortum, Salda Gölü'ne doğru ilerleyip, birkaç bağ evine zarar verdikten sonra yok oldu.


Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu - 5

''BİR ANDA BENİ HAVALANDIRDI''

Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu'' dedi.


Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu - 6

Oktay Özcan ise "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.


Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu - 7

''DEKORLARIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ''

Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü'' dedi.

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