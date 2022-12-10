Bunların kafaları hep böyle

Birisi, “Şeriatımızda yaş haddi yoktur. 6 yaşındaki çocuk evlilik adayıdır” dedi. Diğeri , “Sokakta et görmekten içimiz dışımıza çıktı” diyerek kadını aşağıladı.Kimisi de, “Müzik zinayı çağrıştırır” iftirasını attı. Diyanet, görmezden geldi...

CEMAAT liderinin kızını 6 yaşında evlendirdiği skandalının ortaya çıkmasının ardından din adına konuşan kişilerin sözlerini yeniden gündeme geldi. Bu konuda en sarsıcı ifadeyi Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız kullanmıştı. Yıldız 2013'te, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır” demişti. Kendini ‘hoca' olarak tanıtan Saffet Umul da, “Bir adam gördünüz uzun saçlı. Sakalı da yok. Yakınına gelene kadar Allah muhafaza bir sürü düşünceye girersin” diyerek tepki çekti. Dini programlar yapan Mehmet Akdemir ise “İnsan müzikle uğraştığı zaman şarkıcıları türkücüleri dinlediği zaman, şeytan omuzlarına çıkar” sözüyle müziğin zinayı çağrıştırdığını iddia etti.

CÜBBELİ DE AYNI KAFADA

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü de, bir videosunda evlilik yaşıyla ilgili görüşünü “İslam'da evlilik için yaş sınırı yoktur. Ama kız buluğ çağına ermedikten sonra birleşmek caiz değildir” diye açıkladı. Ağırlıkla kadınların hedef alındığı sözde fetvaların liderliğini Ankara Melike Hatun Camisi İmamı Halil Konakcı yaptı. Konakçı, tayt giyen kadınlar için, “Sokaklarda et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor. Bu kadınların başında yok mu adamları, abileri, babaları, kocaları” dedi. Benzer sözler Sinop Ayancık Camii İmamı Taha Cengiz'den geldi. Cengiz, “Daracık, açık saçık giyinen ve avret yerleri ortada olan kızlar dışarıya çıktığı zaman neden bunlara sapık denilmiyor” sorusuyla gündem oldu.



Kaynak: www.sozcu.com.tr/