Bu Sevgi Bitmez Bu coşku dinmez

23 Nisan'ın 103. yıl dönümünde Anıtkabir yine doldu taştı. Ziyaretçiler, Ankara'daki sağanağa rağmen Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.

Anıtkabir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğrenciler ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı.

Ankara'daki sağanağa rağmen ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıkan ziyaretçiler, getirdikleri çiçekleri Atatürk'ün mozolesine bıraktı.



