Bu neyin alerjisi?

TC Diyanet Başkanı Ali Erbaş, 42 ülkeye 100'den fazla yurtdışı ziyareti yaptı, Anıtkabir'e de görevi boyunca bir kez bile gitmedi. Erbaş, Anıktabir'i ziyaret etmeme geleneğini bu bayramda da sürdürdü

TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eylül 2017'de başladığı görev süresince başkanlık binasına 11 kilometre mesafedeki Anıtkabir’i hiç ziyaret etmezken, bu süre zarfında 100'den fazla yurtdışı seyahatine katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki Anıtkabir törenine de katılmayan Erbaş, bugüne dek 42 farklı ülkeye giderek ayak basmadık kıta bırakmadı. Erbaş’ın yedi kıtaya yayılan seyahatleri, başkanlığın lüks harcamaları ve beş yıldızlı otel toplantıları nedeniyle eleştiri konusu oldu.

Erbaş’ın başkanlığı süresince Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye seyahat ettiği biliniyor. Bu geziler, “uluslararası toplantılar, genel kurullar ve cami açılışları” çerçevesinde onay alınarak gerçekleştirilirken, seyahatlere eşlik eden kalabalık heyetler dikkat çekti. Covid-19 salgını haricinde yurt dışı programlarını aksatmayan Erbaş’ın, en sık ziyaret ettiği ülkeler arasında Suudi Arabistan ve çeşitli Avrupa ülkeleri bulunuyor.

Devlet uçağı ile gerçekleştirdiği bazı seyahatler ve binlerce dolarlık harcırahların da gündeme geldiği Diyanet İşleri Başkanı’nın, Afrika kıtasına ise yalnızca iki seyahat yaptığı ifade ediliyor. Erbaş’ın lüks gezilerine korumalar, üst düzey yetkililer, özel kalem ekibi, fotoğrafçı ve basın mensuplarının da eşlik ettiği biliniyor.

Eylül 2017’den bu yana Anıtkabir'e hiç gitmeyen Erbaş’ın, Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerde dahi resmi törenlerde yer almaması kamuoyunda tepki topluyor.

Ali Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında saat 11.00’de Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende bulunmadı.