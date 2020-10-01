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Bu da corona düzenbazı

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Kütahya'da akılalmaz olay! Corona virüsüne iyi geldiğini söyleyerek, üzerine 'Co-19' yazılı plastik şişelerde sahte ilaç hazırlayan E.K. gözaltına alındı. Tıp fakültesinden terk olduğu öğrenilen şüphelinin, şişelerin üzerine "Dört yemek kaşığı ilacı bir bardak suya koy, günde üç defa iç" yazdığı ortaya çıktı

Bu da corona düzenbazı

 

Kütahya’nın Simav ilçesinde polis ekipleri, corona virüsü tedavi ettiği iddiasıyla sahte ilaç üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Tıp fakültesinden terk olduğu belirlenen şüpheli E.K. ve iş yerini takibe alan ekipler, savcılık talimatıyla baskın yaptı.

İş yerinde yapılan aramada “Karın ağrısı, mide bulantısı, ödem, böbrek ve safra kesesinde bulunan taşlar, üşütme, öksürük, yüksek ateş” yazılı çeşitli hastalıklar için tedavi ibareleri olan 59 şişe ilaç ele geçirdi.

(FOTO: DHA)

Şüphelinin, şişelerin üzerinde ise “Dört yemek kaşığı ilacı bir bardak suya koy, günde üç defa iç” yazılı notlar yapıştırıldığı tespit edildi. Üzerinde ‘Co-19’ yazan sahte ilaçlar, içeriğinin tespit edilmesi için Simav Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderildi. (DHA)

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