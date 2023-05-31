Bu bina az hasarlı!

6 Şubat’ta meydana gelen depremin Adıyaman’da ayakta zor duran binanın ‘ağır hasarlı’ raporu ‘az hasarlı’ya dönüştürüldü

Adıyaman’da yaşanan olay ’yok artık’ dedirtti. Besni ilçesinde bulunan ve 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında “Ağır hasarlı” raporu verilen bir binanın hasar kaydı daha sonra az hasarlı olarak değiştirildi. 6 Şubat’ta meydana gelen depremin en büyük hasara yol açtığı illerden birisi olan Adıyaman'ın Besni İlçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi, Prof. Dr. Halit Ertuğrul Sokak'ta iskan belgesi olmadığı ileri sürülen ve depremde kolonları hasar gören Bertan Apartmanı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından ağır hasarlı raporu verildi.

Söz konusu binanın e-devlet kayıtlarında taşıyıcı alt kolonlarının zarar gördüğü ve içindeki demirlerin eğildiği bilgisine yer verildi.

Ancak, bu rapora 40 daire bulunan apartman sakinlerinden 11'i itiraz etti. Tekrar incelemeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri bu kez binadaki incelemelerinin ardından ağır hasarlı raporunu az hasarlıya çevirdi.

Binanın hasar kaydının neden değiştirildiği ile ilgili ise kayıtlara yer verilmedi. Çıplak gözle bile bakıldığında adeta “Ben yıkılıyorum” diyen, her taraftan dökülen binanın hasar kaydının ağırdan, az hasarlıya çevrilmesine itiraz eden bina sakini Levent Teke, konuyu yargıya taşıyarak Besni Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkemenin binayla ilgili inceleme yapmakla görevlendirdiği bilirkişi, dava konusu parselde bulunan yapı ile ilgili olarak karot deney sonuçları sisteme girilmediğinden dolayı raporu hazırlayamadığını kaydederek 11 Mayıs'ta mahkemeden 30 günlük ek süre tanımlanmasını talep etti.

Konuya yargıya taşıyan bina sakini Levent Teke, depremde evi hasar gören yurttaşlara ödenen hane başı gelir desteğinin ve taşınma yardımının da hala kendisine ödenmediğini belirtti.

