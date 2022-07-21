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Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı

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Bolu'da içme suyundan zehirlenme vakaları artıyor. Sağlık Bakanı Koca'nın son verdiği bilgilere göre zehirlenenlerin sayısı 98'e yükseldi. Vakaların 53'ü çocuk. Tedavisi devam eden 43 hastanın 14'ü ise yoğun bakımda.

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Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı
 
Bolu'nun Yuva köyünde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı artıyor.

T.C Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.

14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor.

Bakan Koca, "17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nden tedavisi süren hastalara ilişkin bir açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishal ile ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir" denildi. İlk hastanın 16 Temmuz Cumartesi günü geldiği belirtildi. 

Hastaların yaşlarının 3 ile 15 arasında değiştiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta çocuk nefroloji servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedeninine yönelik araştırmalar devam etmektedir." 

ZEHİRLENMELERDE HÜS ŞÜPHESİ
 

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Köyün içme suyu deposundan numuneler alındı. Örnekler Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Numunelerin incelemesi sürüyor.

Sağlık Bakanlığı da inceleme başlatarak bir uzman heyeti kente gönderdi. Ekip hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıyor. Depoya kurban atıkları karıştığı iddia edilmişti. Ancak ilk incelemelerde depoda kurban atığı tespit edilmedi. 

Araştırılan diğer ihtimal ise sel sularının içme suyu şebekesine karışmış olması. İncelemelerin bu hafta tamamlanması bekleniyor. 

DEPODA TEMİZLİK

Diğer taraftan zehirlenmelerin kaynağı olduğu sanılan su deposundan alınan numuneler inceleniyor. Ayrıca söz konusu depo boşaltılarak kimyasal maddelerle temizlik yapıldı.
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