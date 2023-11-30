Bodrum'da vahşet!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılı 2 cansız beden bulundu. Öldürülen kişiler Rus uyruklu anne ve kızıydı. Katil zanlısı, kadının eski eşi çıktı

Bodrum'da 15 yaşındaki kızıyla yaşayan 42 yaşındaki Rus uyruklu Irina Dvizova gayrimenkul işiyle uğraşıyordu.

Yakınları anne ve kızına ulaşamayınca evlerine gitti. Kapı açılmadı, kırarak içeri girdiler.

Koltukta kan lekeleri vardı. Polise haber verdiler. Ekipler kayıp anne ve kızını bulmak için arama başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtları incelendi. Adreste tespit edilen bir aracı takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde yoğunlaştırdı.

Yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı anne 42 yaşındaki Rus uyruklu Irina Dvizova ve 15 yaşındaki kızı Dayana'nın cansız bedenleri bulundu.

Cinayetleri soruşturan polisin incelemesi sonucu şüpheler Irina Dvizova'nın eski eşi üzerinde yoğunlaştı.

Zanlının küçük oğlunu da yanına alarak yurtdışına kaçtığı belirlendi.

