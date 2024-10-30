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Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması

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Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, hastasının böbreğinden parçalayarak çıkardığı yaklaşık 50 taşla “29” yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

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Böbrek taşlarıyla 29 Ekim kutlaması
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Diyarbakır’da bir profesör 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilginç bir yolla kutladı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, Batman’dan gelen bir hastasının böbreğinde tespit edilen taşları, operasyonla çıkardı.

Dağgülli, çıkan yaklaşık 50 parça taşla “29” yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Böbrek taşlarının yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Dağgülli, “Bu şekilde hastalarımıza da bu kadar fazla taşı biriktirmemelerini ve bu taşın böbrek yetmezliğine neden olabileceğini belirtmek istiyorum.” dedi.

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