“BM’de KKTC’nin de zikredilmesini beklerdim”

Emekli Büyükelçi, Tugay Uluçevik, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de ‘bölgesel konferans’ teklifi sunduğu konuşmasında ‘Kıbrıslı Türkleri’ anmak yanında KKTC’nin de bir devlet olarak anılması gerektiğini vurguladı

1980-82 döneminde Türkiye'de Dışişleri Kıbrıs Dairesi Başkanlığı görevinde de bulunmuş emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, geçtiğimiz gün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de Akdeniz'de ‘bölgesel konferans’ teklifi sunduğu konuşmasında ‘Kıbrıslı Türkleri’ anmak yanında KKTC’nin de bir devlet olarak anılması gerektiğini ifade etti.

Uluçevik, BM Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye Daimî Temsilciliğinde 2. ve Başkâtip görevlerinde bulunmuştu.

90’ların başında Uluçevik, Kıbrıs -Yunanistan, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Siyasî Kuruluşlar, Pasifik ve Latin Amerika işlerinden sorumlu Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi olarak da görev yapmıştı.

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Twitter paylaşımında “Sayın Cumhurbaşkanımızın BMGK 75’e hitabında KKTC’nin ismini zikretmesini vatandaş olarak beklerdim. DA konusundaki çok isabetli teklifinde de “Kıbrıs Türkleri’nin de yer aldığı bölgesel bir konferans” demişler. Türkiye KKTC’ni BM’de zikretmezse, kim zikreder, kim tanır?!...

Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu’na hitabında “Filistin meselesi ancak egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla çözülebilir” demişler. Doğrudur! Acaba neden hâlâ "Kıbrıs sorunu bağımsız ve egemen KKTC’nin BM tarafından da tanınması ile çözülebilir” diyemiyoruz?” ifadelerini kullandı.

