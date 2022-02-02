



Sahnelerin aranan ismi Ajda Pekkan, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Süper Star, hayranlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde sahneye çıktı.

Geçtiğimiz hafta Ankara'da yoğun kar yağışı olmasına rağmen sahnesini ertelemeyen Pekkan, "Şartlar ne olursa olsun bizi kimse ayıramaz" diye konuştu.

Öte yandan; Ajda Pekkan'ın yaşı her zaman gündeme geliyor. Bugün 75 yaşında olduğunu sandığımız Ajda Pekkan ile ilgili, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şaşırtıcı bir iddiada bulunmuştu.

Ajda Pekkan'ın 1946 doğumlu olmadığını, daha büyük olduğunu yazmıştı. 12 Şubat 1946 doğumlu olduğu bilinen Ajda Pekkan'ın aslında böyle olmadığı ortaya atılmıştı.

İddialara göre Ajda Pekkan, 12 Şubat 1939 doğumlu...

