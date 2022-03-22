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Bitlis'te çığ riski: 40 ev boşaltıldı

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Bitlis'in Gazibey Mahallesi'nde çığ tehlikesi nedeniyle 40 hane geçici olarak boşaltıldı.

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Bitlis'te çığ riski: 40 ev boşaltıldı

 

Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince Dideban Dağı yamacındaki mahallede yapılan incelemenin ardından evlerini boşaltan vatandaşlar, polisevi ve otellere yerleştirildi.


Bitlis'te çığ riski: 40 ev boşaltıldı - 2

İl AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, gazetecilere, mahallenin güvenli hale getirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.


Bitlis'te çığ riski: 40 ev boşaltıldı - 3

Mahalle sakinlerinin 18 Mart günü akşam saatlerinde çığ ihbarında bulunduğunu anımsatan Tunçtan, şöyle konuştu:


Bitlis'te çığ riski: 40 ev boşaltıldı - 4

"İhbar üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirerek gerekli ön incelemeleri yaptık. Teknik personelimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda bu bölgede 5 ayrı noktada aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik. Son zamanlarda bölgemizde yaşanan kar yağışından dolayı çığ patikalarında yoğun kar birikintisinin olduğunu gördük.


Bitlis'te çığ riski: 40 ev boşaltıldı - 5

Çalışmalarımızla olası çığ afetinden etkilenebilecek 40 hanenin risk altında olduğunu tespit ettik. Valimiz Oktay Çağatay ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay ile yaptığımız istişareler sonucu vatandaşlarımızın can güvenliği için bu 40 hanenin geçici olarak boşaltılması kararı aldık."


Bitlis'te çığ riski: 40 ev boşaltıldı - 6

AFAD Başkanlığı'nın vatandaşların mağdur olmaması için iki otel ile kamu misafirhanesi ayarladıklarını anlatan Tunçtan, iaşe ve barınma giderlerinin AFAD tarafından karşılandığını kaydetti.


Bitlis'te çığ riski: 40 ev boşaltıldı - 7

Bölgede 1990 ile 2000'li yıllarda çığ afeti yaşandığını anımsatan Tunçtan, bu nedenle olası bir çığ afeti durumunda sakinlerin can güvenliği için geçici tahliye kararı aldıklarını sözlerine ekledi.


Bitlis'te çığ riski: 40 ev boşaltıldı - 8
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