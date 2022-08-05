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Bir taraf kavrulurken bir taraf eksiyi gördü

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Türkiye'de 2022 yılı Haziran-Temmuz döneminde en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 46,2 derece ile Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde kaydedildi

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Bir taraf kavrulurken bir taraf eksiyi gördü

 

 

 Mayıs ve haziran aylarını mevsim normallerinin altında geçiren Türkiye'de bu yıl yaz sıcaklığının en yüksek olduğu günler geçen hafta yaşandı.


 
 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, geçen hafta en yüksek sıcaklık Şırnak Cizre ile Silopi, en düşük sıcaklık Ardahan'da kayıtlara geçti.

24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde, en yüksek ise 46,2 ile 30 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ve 31 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçe merkezlerinde ölçüldü.

2022 Haziran ayı ortalama sıcaklık haritası

2022 Haziran ayı ortalama sıcaklık haritası

GEÇEN AY SIFIRIN ALTINI GÖREN GÖLE'DE SOBALAR KALDIRILMIYOR

Tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcaklarının yaşandığı temmuz ayının son haftasında hava sıcaklığının gece sıfırın altınra seyrettiği Ardahan'ın Göle ilçesinde birçok vatandaş, yaz mevsimi kısa sürdüğü için sobayı kaldırmıyor.

Ardahan'ın 2038 rakımdaki Göle ilçesinde kış mevsimi uzun, yaz mevsimi ise kısa sürüyor. Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede yaz akşamları ise serin geçiyor.

 
Bu nedenle bazı ev ve iş yerinde sobalar kaldırılmıyor. Hava sıcaklığının düştüğü günlerde kimi vatandaşlar soba yakıyor.

Temmuz ayının son haftasında hava sıcaklığının sıfırın altında 0,8 dereceye kadar düştüğü Göle'de bazı vatandaşlar, akşam dışarıya çıktığında üşümemek için tişörtünün üzerine mont, polar gibi kalın kıyafetler giyiyor.
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