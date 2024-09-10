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Bir şehit daha

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Irak kuzeyinde Gara bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Üsteğmen Ömer Fatih Ayar şehit oldu

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Bir şehit daha
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Tunceli'de önceki günkü trafik kazasında dört askerin şehit olmasının ardından bir acı haber daha geldi.

Irak kuzeyinde Gara bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar ağır yaralandı ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit olan 29 yaşındaki Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

5 kardeşi bulunan Trabzonlu şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hısım olduğu ortaya çıktı.

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