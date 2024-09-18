Bir milyon TL’ye 43 bin TL faiz

Türkiye’de enflasyon gibi ekonomik koşullar nedeniyle parasının değerini korumak isteyenler yatırım aracı olarak mevduat faizini tercih ediyor. Faiz oranı bankadan bankaya değişen mevduat faizi yüzde 54'e kadar yükseldi. 1 milyon lira mevduatı olan bir kişiye mevduat faizinin ayda 43 bin 732 bin lira getirisi olabiliyor.
1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?
Mevduat faizi için bankaya 1 milyon lira yatıran bir kişinin 32 günlük vade sonunda 1 milyon 43 bin 672 parası olur. 32 günlük mevduat faizi getirisi 43 bin 367 olarak elde edilir.
MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
Akbank: 1 milyon lira için faiz oranı yüzde 50; 1 milyon lira için faiz oranı net getiri 40 bin 548 lira, 32 günlük vade sonu tutar 1 milyon 40 bin 548 lira
Cepteteb: 1 milyon lira için faiz oranı yüzde 54; 1 milyon lira için faiz oranı net getiri 43 bin 792 lira, 32 günlük vade sonu tutar 1 milyon 43 bin 792 lira
Odea: 1 milyon lira için faiz oranı yüzde 50; 1 milyon lira için faiz oranı net getiri 40 bin 548 lira, 32 günlük vade sonu tutar 1 milyon 40 bin 548 lira
Garanti BBVA: 1 milyon lira için faiz oranı yüzde 49; 1 milyon lira için faiz oranı net getiri 39 bin 737 lira, 32 günlük vade sonu tutar 1 milyon 39 bin 737 lira
Fibabanka: 1 milyon lira için faiz oranı yüzde 52; 1 milyon lira için faiz oranı net getiri 42 bin 170 lira, 32 günlük vade sonu tutar 1 milyon 42 bin 170 lira
ING: 1 milyon lira için faiz oranı yüzde 53; 1 milyon lira için faiz oranı net getiri 42 bin 981 lira, 32 günlük vade sonu tutar 1 milyon 42 bin 981 lira
Denizbank: 1 milyon lira için faiz oranı yüzde 51; 1 milyon lira için faiz oranı net getiri 41 bin 359 lira, 32 günlük vade sonu tutar 1 milyon 41 bin 359 lira
QNB Finansbank: 1 milyon lira için faiz oranı yüzde 36,75 ; 1 milyon lira için faiz oranı net getiri 29 bin 803 lira, 32 günlük vade sonu tutar 1 milyon 29 bin 803 lira
Yapı Kredi: 1 milyon lira için faiz oranı yüzde 41; 1 milyon lira için faiz oranı net getiri 33 bin 249 lira, 32 günlük vade sonu tutar 1 milyon 33 bin 249 lira