Bir istek şarkı dehşeti de Bursa'dan

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek dehşeti de Bursa'da yaşandı. Müzisyen Özkan Süslerer'den çiftetelli çalmasını isteyen bir grup, Süslerer'i öldüresiye dövdü. Kaburgası kırılan müzisyenin yüzü tanınmayacak hale geldi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

Bursa'da bir eğlence mekanında 10 kişi, istekte bulundukları parçayı ikinci kez çalmadığı gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni öldüresiye dövdü.



Olay, Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre, mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer’den ikinci kez aynı parçayı çalmasını istedi.

Müzisyen Süslerer ise çiftetelliyi biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti.

Bunun üzerine 10 kişilik müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi sözlü tartışma sonlandırıldı.

MOLAYA ÇIKMASINI BEKLEDİLER



Saldırganlar sahnedeki çalışanların bir süre molaya çıkmasını bekledi. Bu esnada Özkan Süslerer’in molaya çıktığını gören 10 kişi arka bahçede yakaladığı müzisyeni öldüresiye dövdü.



Olayı gören mekan çalışanları kavgayı tekrar ayırırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.



KABURGASI KIRILDI



İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri kaburgası kırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Süslerer’i hastaneye sevk ederken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ölümden döndüğünü belirten müzisyen Süslerer olayı şöyle anlattı:



''Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi.

Tekrar çiftetelli çalmamı istediler. Ben de bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından benimle küfürlü konuşmaya başladı. Ben yine sabırlı davranıp bir şey demedim.



''PUSU KURDULAR''



Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darp etmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. İki telefonum da kırıldı.''



SALDIRGANLAR ARANIYOR



Jandarma ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.