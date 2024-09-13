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Bir iğrençlik daha!

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Tekirdağ'da vücudundaki morluklar nedeniyle hastaneye getirilen iki yaşındaki Sıla bebeğin, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

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Bir iğrençlik daha!
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bakiye Yeniçeri, iki yaşındaki bebeği Sıla’yı hastaneye götürmüştü. Annenin daha önce de vücudundaki morluklar nedeniyle hastaneye getirdiği bebeğin, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Cinsel istismara uğrayan ve yoğun bakımda mücadele veren iki yaşındaki Sıla entübe edildi.

Anne Bakiye Yeniçeri'nin çocuğunun istismara uğradığını sakladığı ortaya çıktı.

Yaşanan iğrenç olay sonrasında anne ile komşunun iki çocuğu tutuklanmıştı.

Dün ise annenin nikahsız olarak birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ve komşu Kani A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıla'nın beş yaşındaki kardeşi de koruma altına alındı.

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