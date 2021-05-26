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BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de

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Geçen hafta duyurulan toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi. Gelen aşı miktarı ve detaylarına ilişkin açıklamanın bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması bekleniyor.

BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de
Alman aşısının yeni dozları Türkiye'de ulaştı.  

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan anlaşmada, Türkiye'ye 4 ayda 120 milyon BioNTech aşısı geleceği açıklanmıştı. Beklenen aşıların ilk partisi bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. 

Bakanlık, gelen aşı miktarı ve detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Saat 16.30'da toplanacak Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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