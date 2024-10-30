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Bilal Erdoğan'ın vakfı, Atatürk düşmanı adamın konuşmasını paylaştı

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Bilal Erdoğan'ın vakfı, Atatürk düşmanı adamın konuşmasını paylaştı
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu'nun konuşmasını paylaştı. Mısıroğlu; Cumhuriyet, Atatürk ve laikliğe açık düşmanlığıyla tanınırken geçmişte "Keşke Yunan galip gelseydi" ifadesini kullanmaktan çekinmemişti.

Vakfın İstanbul temsilciliğinin sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyete düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu‘nun konuşmasının yer aldığı bir video paylaşıldı.

Söz konusu videoda, Mısıroğlu, "Güzel insanlarla, sadık insanlarla beraber ol. Çünkü el sıkıştığını adamdan bile bir tesir alırsın" ifadelerini kaydediyor.

Cumhuriyete, laikliğe ve Atatürk'e açık düşmanlığıyla tanınan Mısıroğlu, "Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı" ifadelerini kullanmaktan çekinmemişti.

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