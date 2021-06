Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından başından vurulan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede 16 kiloya kadar düşerek hayatını kaybeden Berkin Elvan davasında karar açıklandı. Mahkeme sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karara tepki gösteren anne Elvan "Oğlumun her kilosuna bir yıl verdiler" dedi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı’nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013’te polis tarafından gaz kapsülü ile vurulan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı.Polis memuru Fatih Dalgalı’ya önce müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezada indirim yaparak önce 20 yıla, ardından da 16 yıl 8 aya çarptırdı. Dalgalı için ayrıca adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada anne Gülsüm Elvan ile baba Sami Elvan, avukatları ile birlikte hazır bulundu. Polis memuru olarak halen görevde bulunan tutuksuz sanık Fatih Dalgalı, görev yeri olan Van’dan mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Elvan ailesi avukatları mahkemedeki beyanlarında, polis memuru Fatih Dalgalı’nın, Berkin Elvan’ı kasten öldürdüğünü ifade ederek, ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ettiler.Avukat Can Atalay beyanında, “Bir çocuk Okmeydanı’nda doğduğu için, Alevi olduğu için öldürülmeyi hak etmiyor. Annesi Alevi olduğu için miting meydanlarında yuhalatılmayı hak etmiyor. Bir çocuğun Ramallah’ta veya Diyarbakır’da doğması suç mudur. Bu faaliyet bu topraklara yabancıdır” dedi.Mahkemede söz verilen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, “Benim çocuğum o sene mezun olacaktı. Mezuniyet töreni vardı. Benim feryadım yıllardır başka çocuk öldürülmesin, başka analar ağlamasın diye ama her gün bize bir anne daha katılıyor. Bu ülkeyi yönetenler bizi hiçbir zaman görmedi. Çocuğum ile birlikte gezi direnişine katıldım. Yeter dedik, isyan ettik. Yaşamak istiyoruz dedik. Benim çocuğumu bilerek isteyerek öldürdüler. Bu devlet çocuğumu hem öldürdü, hem de çocuğumun üstünden para kazandı. Yeter artık. Bütün bu olan bitenin sebebi yargıçlar, sizlersiniz. Ben adalet istiyorum. Çocuğumu istiyorum. Bana çocuğumu verin. Erdoğan emir verdiği gibi çocuğumu bana emir verip geri getirsin” ifadelerini kullandı.Söz verilen baba Sami Elvan da şunları söyledi: “8 yıldır ailem acı çekiyor. Duygu sömürüsü yapmıyoruz. Biz başka acılara şahit oldukça acımız tazeleniyor. Cumartesi günü oğlumun mezuniyeti için kıyafet almaya gitmiştik. 8 yıldır benim evimde her gün cenaze var. Ben bir gariban aileyim. Şu ekrandaki katil zanlısı benim oğlumu öldürdü. Bunun arkasında dönemin Başbakanı, bu günün Cumhurbaşkanı duruyor. Emir verenler, ‘Bu emri ben verdim. Benim polisim destan yazdı” diyenler benim oğlumun katilidir. Ekrandaki de tetikçidir”Son sözü sorulan sanık Fatih Dalgalı, “Benim kendimi burada aklamaktan çok karşı tarafın iddialarını kanıtlaması lazım ve hala kanıtlanan bir iddia yok. Başından beri ben bu koltuğa ihtimal üzerine oturdum. Baştan beri davayı karartıyor dedikleri görüntüler davayı buraya getirdi. Bu davanın siyasi olduğu hususunu kabul etmiyorum. Dosya başından beri şüpheden arındırılmadı. Beni, vuran kişiye benzettiler. Tanık beyanları başından beri çelişkilidir. Ben devletime hizmet ettim. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.Fatih Dalgalı’nın avukatları yaptıkları savunmalarda, müvekkillerinin bir kastının olmadığını söyleyerek, beraatını talep ettiler.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Fatih Dalgalı'nın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Dalgalı'nın suçu olası kast ile işlediğinin anlaşıldığını ifade ederek, cezayı 20 yıla indirdi. Dalgalı’nın halen görevde olması ve gelecekteki yaşantısını göz önünde bulunduran mahkeme, neticeten 16 yıl 8 ay hapsine karar verdi. Fatih Dalgalı hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.Mahkeme başkanının, ‘müebbet hapis' dediğini duyan aile sevinç çığlıkları attı, kararın okunması bitince aile gözyaşlarına boğuldu. Anne Elvan, “Recep Tayyip Erdoğan işte senin Müslümanlığın bu. Senin Cumhurbaşkanlığın da bu. Kilosu kadar ceza verdiler. Oğlumun her kilosuna bir yıl verdiler” diyerek tepki gösterdi. Berkin Elvan, 16 kiloyken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.