Belediye depremzedeye taksitle mezar sattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden depremzede vatandaştan mezar parası aldığı ortaya çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden depremzede vatandaştan mezar parası aldığı ortaya çıktı. Belediyenin kredi kartına taksitle ödeyebilirsiniz talebi üzerine acılı baba “Peki acımı kaça böleceksiniz?” diye bu duruma tepki gösterdi.

