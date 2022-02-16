Belçika'da müebbet alan 4 kadının katili Türkiye'de serbest bırakıldı

Belçika’da Dört Kadını Öldürdüğü İçin Ömür Boyu Hapis Cezası Alan Osman Çallı’nın Türkiye’de Serbest Bırakıldığı Ortaya Çıktı

Osman Çallı, Belçika’nın Gent şehrinde eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kadını öldürmüş ve iki kişiyi de ağır yaralamıştı. Olayın ardından yargılanan Çallı, Belçika’da ömür boyu hapis cezası aldı. Bir süre sonra Çallı, cezasının geri kalanını çekmek için Türkiye’ye iade edildi. Ancak bugün katilin serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Katil Osman Çallı, 2004 yılında eşi ve kız kardeşini sandalyeye bağlayıp kurşunlayarak öldürdü

Daha sonra olay yerinden uzaklaşan katil, Aalst kentine giderek buradaki eski eşi ve kayınvalidesini de öldürdü. O sırada evde bulunan bir erkeği ise kurşun yağmuruna tuttu. Buradan tekrar Gent şehrine dönen Çallı, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Biçer Erbil isimli kişiyi de ağır yaraladı. Daha sonra polise teslim olan Osman Çallı, “ailemin namusunu temizledim” şeklinde bir açıklama yaptı. Katilin Belçika’daki yargılaması yaklaşık dört yıl sürdü. Yargılamanın ardında da ömür boyu hapse mahkum edildi. Osman Çallı cezasının beşinci yılında, Türkiye’ye dönmek için başvuru yaptı. Böylece 2013 yılında cezasının geri kalanını çekmek için Türkiye’ye iade edildi.

Türkiye’ye döndükten sonra toplam üç yıl hapis yatan Osman Çallı’nın 2016 yılında yarı özgürlüğüne kavuştuğu ve 2019 yılında ise şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı

Öte yandan Osman Çallı’nın 2020 yılından sonra tamamen özgürlüğüne kavuştuğu öğrenildi. Belçika medyası katilin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın affıyla çıktığını iddia etti. Ancak Çallı’nın avukatı Ergun Top bu iddiaları reddetti.

Belçika’daki VTM Haber Kanalı muhabirinin ulaştığı Osman Çallı, “Burada güneşin, denizin ve kumsalın tadını çıkarıyorum. 15 yıl boyunca cezamı çektim. Burada yeni bir hayata başladım. Yakında bir oğlum olacak. Artık rahat bırakılmak istiyorum” ifadelerini kullandı

Olayın ortaya çıkmasından sonra Belçika Adalet Bakanlığı, Türkiye’den açıklama talep etti

Kurbanların yakınları ve mağdurlar karara tepki gösterirken sosyal medyada yer yerinden oynadı. İşte o tepkilerden bazıları…