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Bebekli kadının uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sapık adliyede

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Sosyal medyada, kucağında bebeği bulunan bir kadının uygunsuz fotoğraflarını paylaşan ve cinsel içerikli yazışmalar yapan Y.E. isimli sapık, Gaziantep'te yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Bebekli kadının uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sapık adliyede

Sosyal medyada, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğraflarını paylaşan ve cinsel içerikli yazışmalar yapan Y.E. isimli şahıs, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı çalışma sonucu Gaziantep’te yakalandı. Özellikle sosyal medyada tepki çeken olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Y.E. isimli şahıs, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

“BİR CAHİLLİK ETTİM”

Polis ekipleri tarafından adliyeye getirilen şüpheli Y.E., gazetecilerin ‘Neden yaptınız, pişman mısınız’ soruları üzetine, bir cahillik ettiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Y.E. isimli şahıs, sosyal medyada yaptığı tepki çeken bebekli kadın paylaşımı ve yazışmalarının ardından Twitter’da gündem olmuş ve ‘elifsaritutuklansin’ hashtag’iyle binlerce paylaşım yapılmıştı. Yaşanan olayın ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çalışma yapmış ve şüpheli Gaziantep’te yakalanmıştı.

FOTOĞRAFTAKİ KADIN YABANCI ÇIKTI

Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurt dışında yaşayan şahıslar oldukları, dolayısıyla konunun Türkiye’yle ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı oluşturmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir” ifadeleri kullanılmıştı. (İHA)

Bakanlık harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak

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