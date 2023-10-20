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Bebek cesedi bulundu, anne-baba gözaltında

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Kırşehir'de boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı

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Bebek cesedi bulundu, anne-baba gözaltında
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Kırşehir’in Kayabaşı Mahallesi’nde 13 Ekimde boş arazide kötü kokuyla karşılaşanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı.
Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde bebek cesedinin üzerinde köpek diş izleri olduğu tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarından yaklaşık 120 saatlik kayıt izleyen polis ekipleri, bebeğin biyolojik anne ve babası olduğu tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.
Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağbaşı Mahallesi’ndeki kimsesizler mezarlığında toprağa verilirken, iki şüphelinin sorgusu sürüyor.
 
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