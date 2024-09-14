Bebeğin tacizini anne biliyordu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşanan olayda, annenin 2 yaşındaki kızını "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra hastaneye götürdüğü anlaşıldı.
Aralarında bebeğin annesinin de olduğu 5 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturmada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Alınan bilgiye göre, anne B.Y, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda dayak izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesine götürdü.
Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.
Malkara Devlet Hastanesinden beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen, burada beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y'nin durumunun stabil ancak ciddi olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini." söylediği öğrenildi.