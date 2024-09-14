Bebeğin tacizini anne biliyordu

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve dövülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin hastaneye "uyanmıyor" diye götürüldüğü öğrenilirken annenin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Anne, cinsel istismarı bebeğinin bezinden anladığını ancak kimsenin öğrenmemesi için sustuğunu belirtti

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yaşanan olayda, annenin 2 yaşındaki kızını "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra hastaneye götürdüğü anlaşıldı.

Aralarında bebeğin annesinin de olduğu 5 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturmada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, anne B.Y, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda dayak izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesine götürdü.

Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.