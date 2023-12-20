Bebeğin kanında uyuşturucu çıktı

İstanbul Fatih’te geçen yıl ölen 2,5 aylık Yusuf bebeğin kanında metamfetamin tespit edildi. Bebeğin ölümünden sorumlu tutulan Fas uyruklu anne ile eşinin Cezayir uyruklu arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Fatih'te ölen 2 buçuk yaşındaki Yusuf bebeğin kanında metamfetamin adlı uyuşturucu madde tespit edildi. Bebeğin ölümünden sorumlu tutulan Fas uyruklu anne ile kocasının Cezayir uyruklu arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Fatih'te meydana gelen olay, Molla Gürani Mahallesi'nde yaşandı. Anne Chaimae El Omarı'nın ifadesine göre, bebeği sabah saat 04.00 sıralarında morarmış halde bulundu. Cezayir uyruklu arkadaşı Cherif Cossaw ise olay günü binadan ayrıldıktan sonra ifadesi alınamadı. Anne, başlangıçta Cherif'i bebeği öldürmekle suçlarken, daha sonra şüpheli olarak ifade verdi.

Anne Chaimae, olaydan 4 gün önce Cherif'e evin anahtarını verdiğini, olay gecesi bebeğiyle uyuduklarını, saat 02.00'da bebeğin altını değiştirdiğini, bu esnada Cherif'in evde olmadığını, saat 04.00 sularında uyandığında bebeğini yanında olmadığını fark edince salonda yüzüstü gördüğünü ve Cherif'in bebeğini öldürmüş olduğunu söyledi.

Olay gününe ait apartmanın kamera kayıtlarının incelenmesinde, Cherif'in 12 Nisan 2022 tarihinde saat 18.51 sularında bina içerisine girdiği, sabaha karşı saat 04.32 sularında binadan çıktığı görüldü. Saat 04.39 sularında 3 erkeğin bina içerisine girdiği, saat 04.42 sularında içeri girenlerden birinin telefonla konuşarak koşar vaziyette binadan çıktığı, saat 05.47'de diğer iki erkeğin dışarı çıktığı, bu kişilerden birinin kucağında bebeğin olduğu, arkalarından da annenin koşar vaziyette binadan çıktığı belirlendi. Annenin ifadesiyle, kamera kayıtlarının çeliştiği ortaya çıktı.

Chaimae'nin bu kez "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Anne, olay günü evinde kimsenin olmadığını, saat 00.10 sularında bebeğine süt verip uyuduklarını, uyanana kadar da Cherif'in evde olmadığını, Cherif'in geldikten sonra bebeği yanından aldığını ve salonda kucağından düşürdüğünü düşündüğünü söyledi.

Bebeğin otopsisinde, metamfetamin adlı uyuşturucu madde tespit edildiği, ancak içerisindeki mamada böyle bir madde bulunmadığı belirlendi. Savcılık, Cherif Cossaw hakkında yakalama kararı çıkararak dava sürecini başlattı. Anne Chaimae El Omarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli Tıp raporunda "Bebeğin ölümünün 13 Nisan 2022 tarihi saat 05.00'dan önceki 6 saatlik zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş olduğu, ölümüne neden olan uyarıcı maddenin anne sütüyle bebeğe geçmiş olabileceği gibi gıdalarla veya sulandırılarak ağız yoluyla da verilebileceği, mevcut verilerle bu iki durum arasında tıbben ayrım yapılamadığı, ölümüne neden olan uyarıcı maddelere ölümünden önceki 24 saat içerisinde maruz kalınmış olduğu" belirtildi.

Davanın son duruşmasında, Cherif Cossaw'ın tanıdığı Fas uyruklu bir kadın tanık olarak dinlendi. Tanık, olay sabahı Anne Chaimae'nin arayarak çocuğunun öldüğünü söylediğini, birlikte hastaneye gittiklerini ifade etti. Cherif, suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Mahkeme, suçun niteliği değişebileceği kanaatiyle Cherif ve Chaimae'yi tahliye kararı aldı. İki sanığın da yurt dışına çıkışları yasaklandı ve haftalık olarak karakola imza atmaları şartıyla serbest bırakıldı.

