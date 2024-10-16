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Bebeği klozete atan Rus kadın ve annesi tutuklandı

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Antalya Havalimanı'nda klozet içine yenidoğan bebeği bırakan 28 yaşındaki Rus Ekaterina Burnazkina adliyeye sevk edilirken, annesi Elena Burnazkina tutuklandı

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Bebeği klozete atan Rus kadın ve annesi tutuklandı
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Antalya Havalimanı'nda klozet içine yenidoğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan 28 yaşındaki Rus Ekaterina Burnazkina  adliyeye sevk edilirken, annesi Elena Burnazkina tutuklandı.
Antalya Havalimanı'nda pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu.
İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlı bir şekilde pasaport kontuvarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.
Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnazkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yenidoğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
 
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