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Bebeğe şiddet skandalında iki çocuk da tutuklandı

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Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğin, dövülerek beyin kanaması geçirmesi olayında annenin ardından iki çocuk daha tutuklandı

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Bebeğe şiddet skandalında iki çocuk da tutuklandı
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Malkara'da yaşayan Bakiye Y, kızı S.Y’yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Vücudundan morluklar olan S. Y’nin annesi, doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi.

Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı S.Y’yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yaklaşık iki saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca S.Y’den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu.

Bakiye Y, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti.

Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Y’nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bakiye Y, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede çocuğu ihmal suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde ise emniyette işlemleri tamamlanan S.Y’nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan iki çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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